Melikgazi'nin yerli tohumları ürüne dönüştü

Melikgazi Belediyesi'nin çiftçilere tohum desteği verdiği nohut ve aspir üretiminde hasat zamanı başladı.

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  • 05.08.2022 12:42
  • Güncelleme: 05.08.2022 13:20
Melikgazi'nin yerli tohumları ürüne dönüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin çiftçilere tohum desteği verdiği nohut ve aspir üretiminde hasat zamanı başladı.

Melikgazi Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak, Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun ve Küçük Bürüngüz Mahalle Muhtarı Hacı Bölük Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek, tarıma olan destekleri için teşekkür ettiler. Melikgazi Belediyesi olarak yerel üreticilere desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak bu sene ilk defa aspir tohumu ve nohut tohumu dağıtımı yaptık. Çiftçilerimiz ekimlerini yaptılar şu anda hasat edilme vakti geldi ürün haline dönüşmesi mümkün oldu. İnşallah eylül ayında aspirin ilk yağını almaya başlayacağız. Aspir yağı özellikle sağlımız açısından etkili bir yağ. Bu sene hem aspir hem nohut ekmiş olduk. 1’e 10 gibi oranlarda yaklaşık 150 ton biri 200 ton biri olmak üzere üretim sağlanmış olacak. Çiftçilerimize mahsullerinde bolluk ve bereket diliyorum. Muhtarlarımıza, tarım müdürlüğümüze, kırsal hizmetler müdürlüğümüze ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kırsala büyük bir desteği olduğunu söyleyen muhtarlar ve çiftçiler ise tohum desteği ve verdikleri hizmetler için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür etti.

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İHA

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