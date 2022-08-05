Büyükkılıç: 'Esnaf dostu bir belediyeyiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali'nde esnafları ziyaret ederek, KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

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  • 05.08.2022 12:17
  • Güncelleme: 05.08.2022 12:27
Büyükkılıç: 'Esnaf dostu bir belediyeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali’nde esnafları ziyaret ederek, KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’ni (KAYSEM) ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin gıda zincirinde önemli bir yeri olan Kayseri Hali’nde yapılacak hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, hummalı bir şekilde çalışan Hal Kompleksi’ndeki esnafları da tek tek ziyaret ederek, esnaflara bereketli kazançlar diledi. KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, bu güzel Cuma günündeyiz. Hal esnafımızı, başkanımızı ziyaret ettik, yönetimimizle görüşmeler yaptık. Daha sonra esnafımızın da gönüllerini fethedecek, gönüllerinde yer alacak şekilde her birini ayrı ayrı ziyaret ederek, dualarını aldık” dedi.

“Kayseri’mizin en güzel ürünleri burada”

Esnaf dostu belediye olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz esnaf dostu bir belediyeyiz, Kayseri zaten esnaf şehridir. Onlarla birlikte, onların beklentilerine cevap verecek, yapabileceklerimizi paylaşıp, konuşup, yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz. Bizlere her zaman destek veren, sahip çıkan esnaf kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin. Kayseri’mizin en güzel ürünleri burada hal esnafımız tarafından vatandaşlarımıza ve diğer esnaflarımıza ulaştırılıyor. İnşallah hep beraber, tüketicisiyle, üreticisiyle, pazarlayıcısıyla, hal esnafıyla el ele verirsek, kazanan hepimiz oluruz. Huzur şehri olan Kayseri’de herkes böylece helalinden rızkını temin etmiş olur.”

Başkan Büyükkılıç, esnaflara teşekkür ederek, “Bizlere göstermiş oldukları sıcak ilgiden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, dualarını bekliyorum” diye konuştu.

Esnaflar da Başkan Büyükkılıç’a, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederken, Büyükkılıç, ziyaret esnasında ürünleri de inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Hali ziyaretinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve daire başkanları da eşlik etti.

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İHA

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