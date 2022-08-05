Erciyes tırmanışında düşerek yaralanan dağcının imdadına jandarma yetişti

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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  • 05.08.2022 12:06
  • Güncelleme: 05.08.2022 12:30
Erciyes tırmanışında düşerek yaralanan dağcının imdadına jandarma yetişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağına zafer tırmanışı yapan A.E.B., iniş esnasında Şeytan Vadisi bölgesinde düşerek sağ dizinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri, şahsa ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan dağcı, güvenli bölgeye tahliye edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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