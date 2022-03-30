Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara'da

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ankara'da iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne katıldıklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 30.03.2022 15:36
  • Güncelleme: 30.03.2022 18:11
Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ankara’da iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ne katıldıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak programa stant açarak katıldıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “İklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak ve çözümler üretmek için Ankara’da Eko İklim Zirvesine katılıyoruz. Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Türkiye Belediyeler Birliği ile geri dönüşüm çalışmalarımızın tanıtımını yapıyoruz. 11 devlet başkanı burada olacak. 300’ün üzerinde konuşmacı var. Paneller, eğitimler olacak. Kültür faaliyetleri koyduk içine. 10 salonda 30’un üzerinde etkinlikler olan zirveye bizde belediye olarak katılarak, stantta belediyemizin geri dönüşüm çalışmaları, projelerimizi anlattık. Sıfır atık çerçevesinde ödül alan bir belediye olarak geri dönüşüm eğitim tesisimiz ve tesisimizin modellemesinin yapıldığı lego projemiz hakkında bilgilendirme de yapıldı. Burada geri dönüşüm maskotlarımız vatandaşlara ve çocuklara sıfır atık farkındalığı oluşturmak için bilgiler verdi. Burada ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilenecek. Ankara’da İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılmak isteyen herkesi bekleriz” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ın tarihi sokağı ışıl ışıl

Talas'ın tarihi sokağı ışıl ışıl

Şeffaf Oda 11. haftada

Şeffaf Oda 11. haftada

Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi yakalandı

Kayserili eski milletvekili İbrahim Özbıyık vefat etti

Kayserili eski milletvekili İbrahim Özbıyık vefat etti

Ramazan'da sucuk ve pastırmaya zam yok

Ramazan'da sucuk ve pastırmaya zam yok

Ramazan'ın gözdesi hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı ikiye katladı

Ramazan’ın gözdesi hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı ikiye katladı

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

AK Parti’den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

Maliyet artışları pide fiyatlarını etkiledi

Maliyet artışları pide fiyatlarını etkiledi

DAHA FAZLA
Köye giden sağlık çalışanlarına hastalarından sürpriz

Köye giden sağlık çalışanlarına hastalarından sürpriz

Kayseri'de öğrencilere balık ekmek ikram edildi

Kayseri'de öğrencilere balık ekmek ikram edildi

Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara'da

Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara'da

Emniyet müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi verildi

Emniyet müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi verildi

'Dayanışmanın gücü kazandırır'

'Dayanışmanın gücü kazandırır'