Emniyet müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlara yönelik düzenlendiği ilkyardım eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan personele de teorik ve uygulamalı birçok bilgiyi kapsayan 'Temel İlkyardım Eğitimi' verildi.

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  • 30.03.2022 15:27
  • Güncelleme: 30.03.2022 18:12
Emniyet müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlara yönelik düzenlendiği ilkyardım eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan personele de teorik ve uygulamalı birçok bilgiyi kapsayan “Temel İlkyardım Eğitimi” verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından koordine edilen eğitim sürecinde, temel ilkyardım eğitmenleri tarafından, temel yaşam desteği, tam tıkanmalarda (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası), hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulma, sıcak çarpması, kalp krizi ve taşıma teknikleri gibi ilkyardım konuları katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı. 16 saat süren eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı almaya hak kazanıyor.

Temel ilkyardımın önemi ve eğitim süreci hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, “Tüm kurumlara ilkyardım eğitimi vermeye hazırız. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzden gelen talep üzerine de emniyet personelinin temel ilkyardım eğitimine başladık. Kamu kurum ve kuruluşlarından temel ilkyardım eğitimi konusunda talep geldiğinde, Müdürlüğümüzde görev yapan eğitmenlerimiz ve ekipmanlarımızla bu eğitimi veriyoruz. 2022 yılında 165 emniyet mensubuna temel ilkyardım eğitimi verildi. Şu an ki grupta da yaklaşık 40 kişi var. İki gün boyunca devam edecek eğitimde toplam 16 saat hem teorik, hem pratik uygulamalar var. Eğitim sonunda yeterlilik sınavı yapılacak ve başarılı kursiyerler sertifika alamaya hak kazanacaklar. Müdürlüğümüz bünyesinde bu eğitimi veren 52 eğitmenimiz bulunmakta. Eğitmenlerimiz 2021 yılında bin 500 vatandaşımıza ve kamu personeline eğitim verdiler. Özel kurumlar aracılığı ile 4500 kişiye verilen temel ilkyardım eğitimlerinde de sınav gözetmeni olarak bulunduk. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Amacımız daha çok vatandaşımıza ve kamu personelimize temel ilkyardım eğitimi verebilmek” dedi.

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İHA

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