'Dayanışmanın gücü kazandırır'

İMECE Yatırım'ın kuruluş öyküsü, faaliyet alanları hakkında bilgi verir misiniz, İMECE'nin anlamını açıklar mısınız?

Mevcut finansal sistemlere baktığımızda faiz ve diğer yüksek maliyetlerin toplumun bütün kesimlerine ağır bedeller ödettiğini görüyoruz. Maaşınızla ev ya da araba gibi ihtiyaçlarınızı karşılamakta zorlanıyorsunuz. Finansa ulaşmak için teminat, kefil ve ileri sürülen daha birçok şartı yerine getirmek zorundasınız. Dolayısıyla gelir koşulları nedeniyle toplumun çok büyük bir kısmı mevcut finansal kuruluşlar tarafından muhatap dahi alınmıyor. İMECE fikri de bu soruna bir çözüm getirme arayışı sonucunda ortaya çıktı. Her biri alanında başarılı marka ve işletmelere sahip 9 iş adamı bir araya gelerek kendi kültürümüzde yüzyıllardır süregelen imece yönteminin ev, araç ve iş yeri ihtiyaçlarının karşılanmasında ve ülke kalkınmasında önemli rol oynayabileceğini değerlendirdik. Buradan hareketle faizsiz çalışan, toplumun her kesimine büyük fayda sağlayabilecek bir iş ve iş birliği modeli olarak İMECE’yi tasarladık. İmece sözlük anlamı olarak birçok kimsenin toplanıp elbirliği ile bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi anlamlarını taşıyor. İMECE Yatırım da Anadolu’da özellikle hasat zamanı bedensel olarak gerçekleştirilen yardımlaşma ve dayanışma kültürünün günümüz şehir yaşamına uyarlanmasıdır aslında. Bu sistemde kişiler dayanışmanın verdiği güçle faiz, peşinat, kefil gibi finansal güçlüklerden korunarak ev, araç ve iş yeri sahibi olabiliyorlar.

Ortaklık yapınız ve hedefleriniz açısından bakıldığında sektörde farklı bir noktada konumlanıyorsunuz. İMECE’nin benzer organizasyonlardan farkı nedir?

İMECE Yatırım’ı farklı kılan özelliklerin başında birçok ilki bünyesinde barındırması geliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi ortaklık yapımızla tasarruf finansman sektöründe ayrı bir noktada bulunuyoruz. Çoğunluğu iş adamı, sanayici ve esnaftan oluşan 1000 ortaklı ilk ve tek şirketiz. Ortaklarımızın çevreleri, şirket ve sermayeleri ile sektörün en güçlü ve güvenilir firmalarından biriyiz. 1000 ortak üzerinde tabana yayılan, 50 ilde ortaklarıyla örgütlenen, her bir ortağın hem müşteri hem temsilci hem de referans olduğu; ayrıca kazancının yüzde 30’unu kuracağımız İMECE Vakfı’na vermeyi kuruluş şirket sözleşmesinde taahhüt ederek kendisine en büyük ortak olarak milleti almış ilk ve tek şirketiz. Özgün yazılım ve güçlü teknoloji desteğimizle açıklığa ve şeffaflığa İMECE olarak son derece önem veriyoruz. Müşterilerine, ortaklarına ve en çok da ülkesine kazandırarak örnek bir şirket ve tasarrufa, dayanışmaya dayalı faizsiz bir iş modeli olarak yeni benzer şirketler için ilham kaynağı olmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.

İMECE sistemi nasıl çalışıyor? Her ekonomik güce uygun bir program mevcut mudur?

İMECE sistemi ile insanlarımız istediği şehirden istediği evi, aracı ya da iş yerini satın alabiliyor. Hangi evi ya da aracı kimden alacağına, toplam ödeyeceği tutara, taksit sayısına kendi karar veriyor. Toplam tutar üzerinden hesaplanan ve %7 ila %12 arasında değişen bir organizasyon ücreti dışında ekstra bir ücret ödemiyor. Yapılan ödemeler İMECE’nin tasarruf fon havuzunda toplanıyor ve sırası gelen parasını bu havuzdan alarak ev ya da aracına kavuşabiliyor. Birlikteliğin yarattığı bu güç ile grubun son sırasındaki kişi bile ev ya da arabasını taksitlerinin daha yarısına gelmeden alabiliyor. Gruptaki diğer kişilerin haklarını teminat altına almak için teslim edilen ev ve araca ödeme bitimine dek ipotek veya rehin konuluyor. Kişiler kredi faizi ve diğer masraflarla neredeyse 3 kat daha fazla maliyetten kurtuluyor ve diğer finansal kuruluşların kredi taleplerini reddettiği düşük gelirli vatandaşlarımız borçlanmadan finansman imkanı elde ediyor. Kadim geleneğimizin önemli bir parçası olan imece kültürünü bu sistemle bugünün modern yaşamına taşımış, ve böylelikle birlikteliği, dayanışmayı öne çıkararak her ekonomik düzeydeki insanımızın ihtiyaçlarını el ele vererek çok daha kolay karşılayabileceğini göstermiş oluyoruz.

İMECE olarak sizin önümüzdeki yıllar için hedef ve projeleriniz nelerdir?

Bizim de bir parçası olduğumuz tasarruf finansman sektöründe güçlü bir sistem kurmak ancak güçlü sermaye, etkin yönetim, yeni teknolojiler, daha fazla şeffaflık yaygın ve yenilikçi ürünler ile mümkün olur. İMECE olarak bu bilinçle tüm bu alanlara önemli yatırımlar yapmakta, daha iyisi için sürekli bir araştırma-geliştirme faaliyeti yürütmekteyiz. Sistemin özünü ve sürdürülebilirliğini zedelemeden tasarruf sahipleriyle birlikte büyümenin yol ve imkanları üzerine çalışmayı her daim sürdürüyoruz. Yeni yasal düzenlemelerin de bize kazandıracağı güçlü kılavuz ile bir Anadolu geleneği olan imece anlayışını, yardımlaşmayı ve faizsiz finansmanı esas alan lider bir şirket olmayı hedefliyoruz. “Finansal İmeceleşme” adını verdiğimiz tasarruf finansman sistemini olabildiğince geniş kitlelerle buluşturabilecek ürün, hizmet ve sistemler geliştirme amacını taşıyoruz.

Ayrıca İMECE kurucu ortakları olarak yola çıkarken elde edeceğimiz kârın %30’unu kuracağımız İMECE Vakfı’na vermeyi bir hedef olarak koyduk ve bu payı vakıf için tahsis ettik. Bu vakfın hedefi benzerleri gelişmiş ülkelerde gördüğümüz başarılı küresel işletmeleri, marka ve yatırımları inşallah ülkemizde de hayata geçirmek, Türkiye’de eksikliği duyulan stratejik alanlarda yatırım yapmak, daha büyük iş ve istihdam imkânları geliştirmek ve bu yöndeki girişimlerin önünü açmak olacak. Vakfın kuracağı örnek eğitim kurumları, ileri Ar-Ge laboratuvarları, gelişmiş teknolojilere ve yüksek standartlara sahip kurumlar inanıyoruz ki hem gelecek nesillerin önünü açacak hem de İMECE ortaklarının ülkemize bırakacakları en kalıcı değerler olacaktır.

Bir diğer hedefimiz inşaat firmaları ve müteahhitlerle geliştirdiğimiz ortak iş birliği projelerimizin nicelik ve lokasyon çeşitliliği bakımından artışını sağlamaktır.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz, bu gelecekte kendinizi nasıl bir yerde konumlandırıyorsunuz?

Yeni yasal düzenlemelerin de katkısıyla tasarruf finansman sektörünün çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Bu inancımızın arkasında sistemin özünde yatan güvenilir yapı bulunuyor. Bu topraklarda yıllarca uygulanan imece usulü iş yapma ve konut edindirme yöntemlerine Avrupa’da da rastlanılmaktadır. 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de, daha sonra daha gelişmiş haliyle Almanya’da Tasarruf Dayanışma Sandıkları yoluyla vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmalarına yardımcı olmuştur.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu sistemi çok daha fazla değer yaratacak şekilde işletmek için önümüzde bir engel yok, yeter ki yetkin ve dürüst insanların elinde yönetilsin. Bu sistemle geçmişten bugüne hizmet veren Eminevim ve FuzulEv gibi şirketler ekonomik kriz ortamlarında bile hem vatandaşlara taahhütlerini yerine getirmiş hem de yüksek bir büyüme performansı göstermişlerdir. Biz de Anadolu geleneği olan imece anlayışını finansal alana yenilikçi bir anlayışla uyarlayarak Tasarruf Finans alanında kendimize özgü bir konum elde etmek istiyoruz. Ülkemizde şeffaf, hesap verilebilir, sürdürülebilir bir model ortaya koyarak güçlü ve önemli finansal ürünler geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve şu ana kadar ki gelişmeler bunlara ulaşabilmek noktasında bize güç ve heyecan veriyor.

Yasal güvencenin sektöre katkısı ne oldu, bundan sonrası için sizin öngörünüz nedir?

6 Mart 2021 tarihinde yasalaşarak mevzuat kapsamına alınan düzenleme ile tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren firmaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimine alınmasıyla birlikte yine yasada belirtilen şartları sağlama ve lisans alma zorunluluğu getirildi. Biz İMECE olarak bu durumu memnuniyetle karşıladık ve intibak süreci dahil olduk. Bizim için ülkemize, insanımıza kaliteli ve düzgün hizmet veren her işletme değerlidir. Yalnızca kendi müşterilerimizin değil hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını, bir sorunla karşılaşmasını istemeyiz. Tasarruf finans alanında hizmet veren diğer firmaların da belirli bir yetkinlik düzeyinin üzerinde olması tüm sektörün verdiği güveni perçinleyecek, bu alana bakışı olumlu yönde etkileyecektir.

35 firma arasından kabul gördünüz, bu kriterleri nasıl sağladınız?

Şirketlerin lisans alabilmeleri için kurumsal organizasyon, minimum 100 milyon TL sermaye, teknolojik altyapı, mali şeffaflık, bilgi güvenliği gibi pek çok şartı sağlamaları gerekiyor. İMECE olarak bu sürece çok iyi hazırlandık. Allah’a hamdolsun İMECE olarak, bu kriterlerin genelinde yüksek bir performans ortaya koyduk ve 35 firma arasından intibak başvurusu kabul edilen 6 şirketten biri olduk. Bu başarının arkasında kurumsal altyapıya, sürdürülebilirliğe, insana ve yüksek değerlere verdiğimiz önem bulunmaktadır. İMECE Yatırım’ın henüz kuruluşunda verdiğimiz sözlerden biri tüm kamu ve ilgili bağımsız dış denetim otoritelerinin denetimine açık olmaktı. Bu sözü kamuoyu önünde gönül rahatlığıyla verebilmemizi sağlayan şey sistemimize duyduğumuz güvendi. Güvenimizin ne kadar haklı olduğunu BDDK tarafından aldığımız intibak onayı ile bir kez daha görmüş olmak bizleri mutlu etti. İnşallah yakın zamanda lisansımızı da alarak güçlü adımlarla büyümeye devam edeceğiz.

Faiz hassasiyeti dışında tasarruf finansman sektörünün artıları sizce nedir?

Tasarruf finansmanı sayesinde sadece faiz değil başka birçok maliyet yükünden kurtulmuş oluyorsunuz. Dosya masrafı, peşinat zorunluluğu, kefil şartı, yaşam sigortası gibi yükümlülüklerin altına girmekten kurtuluyorsunuz. Ayrıca yine bu sistemde kredi notu gibi bir sistem bulunmuyor. Bu sayede diğer finansal kuruluşların kredi vermediği düşük gelirli vatandaşlarımız da finans imkanı bulabiliyor. Finansal imeceleşme sistemimizde ödeyeceğiniz taksit sayısına ve tutarına kendiniz karar verebiliyorsunuz. Maddi bir zorluk yaşadığınızda ödemelerinizi olarak dondurma hakkını da sahipsiniz. En değerli noktalardan biri ise ihtiyaçlarınızı tasarruf ederek ve dayanışma yoluyla karşılayabiliyor olmanız. Tasarruf etmek hem dinimizde hem geleneğimizde önemli bir yere sahip, fakat günümüz koşullarında yalnızca tasarruf ev ya da araba almak için çoğu zaman yeterli olmuyor ne yazık ki. Ancak bu sistemde bireysel birikimlerinizle çok uzun sürede varabileceğiniz hedefinize kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Bunu da birlik ve dayanışmanın gücüyle, ödünçleşerek sağlamış oluyorsunuz. Ev almak için bu sisteme dahil olup ödemelerinizi yapmaya başladığınızda yalnızca kendinize bir ev almış olmuyor, başkalarının da ev sahibi olmasına vesile oluyorsunuz.