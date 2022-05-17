Melikgazi'den 'Hikayeleriyle bir ömürlük şarkılar' etkinliği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, edebiyat dünyasının usta ismi Hayati İnanç Yazar Hayati İnanç ile sohbet, muhabbet ve müzik dolu bir gece düzenleyeceklerini söyledi. Program 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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  • 17.05.2022 16:48
  • Güncelleme: 17.05.2022 18:06
Melikgazi'den 'Hikayeleriyle bir ömürlük şarkılar' etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, edebiyat dünyasının usta ismi Hayati İnanç Yazar Hayati İnanç ile sohbet, muhabbet ve müzik dolu bir gece düzenleyeceklerini söyledi. Program 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da kültür sanat etkinliklerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. ’Hikâyeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar’ programımızda Ben Gamlı Hazan, Sen Hep Beni Mazideki Halimle Tanırsın, Kimseye Etmem Şikayet, Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır, Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sarayım, Geçti Sevdalarla Ömrüm şarkılarını hikayeleri ile beraber dinleyebilirsiniz. Şair-Yazar Prof. Dr. Ömür Ceylan her şarkının hikâyesini anlatacak, Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç şarkıların güftesini okuyacak, Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Yıldırım Bekçi ise şarkıları seslendirecek. Şarkıların hikâyelerini öğrenmek yaşanmışlıkları öğrenmek oldukça ilginç olacak. 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştireceğimiz programa tüm hemşehrilerimizi bekleriz. Melikgazi Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklerimiz hızla devam edecek.”

İHA

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