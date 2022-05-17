Kayseri'nin de olduğu 16 ilde FETÖ operasyonu

Aralarında Kayseri'nin de olduğu Balıkesir merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. 

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  • 17.05.2022 16:35
  • Güncelleme: 17.05.2022 16:35
Kayseri'nin de olduğu 16 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar ile düzenli olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.  Jandarma Komutanlığı görevlilerince Balıkesir merkezli, Kayseri, İstanbul, Ankara, Adana, Adıyaman, Çanakkale, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Van, Samsun ve Siirt illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda, aktif görevdeki 7'si öğretmen, 2'si doktor, 1'i astsubay, 2'si hemşire, 1'i mühendis olmak üzere 31 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.

1ha

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