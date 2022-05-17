Müzeler Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, 18 – 24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında düzenlenecek programlar hakkında bilgi verdi. Yıldız, “Her gün saat 14:00’deki Arkeoloji Müzemizin konferans salonunda bilim insanları, kültür insanları ve üniversitedeki akademisyenler tarafından verilecek konferanslar bu etkinlik programımızın öncelikli birinci ayağını oluşturuyor. Diğer etkinliklerimizden biri de Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’yle birlikte hazırlamış olduğumuz resim sergisi, tiyatro gösterisi ve konser etkinliğimiz olacak. Salı günü tiyatro ve konser etkinliğimiz, çarşamba günü ise resim sergisi açılışımız var” dedi.

TÜRK HALK ve SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, ayrıca Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi bahçesinde Türk Sanat ve Halk Müziği konserleri de düzenleneceğini söyledi. Yıldız, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sanatçıların sevilen şarkı ve türküleri seslendireceğini ifade etti. Yıldız ayrıca, “Müzeler Haftası nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarımızdan bizlere başvuran randevulu okullarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz eğitim atölyesi etkinliklerimiz olacak. Tüm saygıdeğer hemşerilerimizi bu hafta boyunca yapacağımız kültür etkinliklerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

‘PANDEMİ SÜRECİNDE ZİYARETÇİ SAYIMIZ ÇOK DÜŞTÜ’

Pandemi sürecinden müzelerin olumsuz etkilendiğini belirten Gökhan Yıldız, pandemi sonrasında yeniden müzeye ilginin arttığını söyledi. Yıldız, “Şu anda pandeminin ortadan kalkmasıyla birlikte vatandaşlarımızın bizlere olan ilgisinde gözle görülür bir artış var. Müze müdürlüğümüz olarak bizler de, vatandaşlarımıza yeniden müzemize ilişkin bilgilendirmeler yaparak ziyaretçi sayılarımızı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞTÜ’

Kendilerine bağlı müzelerin tamamının restore edildiğini de vurgulayan Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, yabancı ziyaretçi sayısının ise düştüğünü aktardı. Yıldız, “Bize bağlı müzelerimizin tamamı 2018-2019 yıllarında yeniden restore edildi yeniden teşhir tanzimleri düzenlendi. Birçok hemşerimiz diyor ki; (Yıllar önce biz zaten görmüştük eserleri) Eminim müzemize geldiklerinde, bu yeni müzelerimizin daha önce gördükleri müzelerden tamamen farklı olduklarını kendileri de görecekler. Aynı zamanda şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimiz de müzemize yoğun ilgi göstermektedir. Bir diğer şansızlığımız ise son dönemde yaşanan savaş dolayısıyla maalesef yabancı turist sayımızda da bir azalma yaşadık ama yaz aylarıyla birlikte bunun biraz daha hızlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.