Melikgazi'deki ağaçlara künye çıkarılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde yer alan kentsel ağaçların künyesinin çıkarılarak Kayseri iklimine, bölgesine ve yüksekliğine en önemlisi şehir yerleşimine uygun ağaçların dikileceğini söyledi.

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  • 23.03.2022 11:55
  • Güncelleme: 23.03.2022 13:28
Melikgazi'deki ağaçlara künye çıkarılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde yer alan kentsel ağaçların künyesinin çıkarılarak Kayseri iklimine, bölgesine ve yüksekliğine en önemlisi şehir yerleşimine uygun ağaçların dikileceğini söyledi.

Parklar ile yeşil alanlarda bulunan ancak şehir yaşamına uygun bulunmayan daha da önemlisi insan sağlığı açısından alerjik ve solunum rahatsızlığına sebep olan kavak türü ağaçların dikiminin yapılmadığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehir yerleşime ve insan sağlığına uygun olan hem estetik hem de iklim ve yükseklik şartlarına denge sağlayan çınar, mavi ladin, top akasya, huş, kestane ve ıhlamur gibi fidanların dikilmesine ağırlık verileceğini kaydetti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, ilk ve sonbahar döneminde yine halkında katılımı ile 15-20 yaşlarında fidanların toprakla buluşturulacağını ve Kayseri’ye kazandırılacağını sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
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