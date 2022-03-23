Canlı hayvan pazarı, Pazar ve Çarşamba günleri açık olacak

Kırşehir Ticaret Borsası, canlı hayvan pazarının pazar ve çarşamba günü açık olacağını bildirdi.

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  • 23.03.2022 11:51
  • Güncelleme: 23.03.2022 11:51
Canlı hayvan pazarı, Pazar ve Çarşamba günleri açık olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Ticaret Borsası, canlı hayvan pazarının pazar ve çarşamba günü açık olacağını bildirdi.

Önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Kırşehir Ticaret Borsasına bağlı canlı hayvan pazarı, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeni ile oluşan yoğunluk nedeniyle Pazar gününden hafta içi Çarşamba gününe alınmıştı.

Canlı Hayvan Pazarı hem hafta içi Çarşamba hem de hafta sonu Pazar günü olarak hafta da iki gün açık bulundurulacak. Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Yavuz, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarını hafta içine almıştık. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de normalleşme süreci nedeni ile hayvan pazarımızı çarşamba ve ve pazar olacak şekilde iki gün yeniden düzenleme yaptık" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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