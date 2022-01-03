Melikgazi'de Ulaşım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirerek yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

PAYLAŞ
  • 03.01.2022 12:27
  • Güncelleme: 03.01.2022 14:38
Melikgazi'de Ulaşım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirerek yapılacak çalışmaları masaya yatırdı.

Her birim ile tek tek toplantı yaparak yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini hem de 2022 yılında yapılacak çalışmaları planladıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ile değerlendirme toplantısı düzenledik. 2022 yılında yeni rekorları hep birlikte kırmaya hazırız. Güçlü envanterimiz, yeni yollarımız, kavşaklarımız, otoparklarımız ve en önemlisi uzman ekibimizle, örnek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde birçok insan çalışmazken biz bunu fırsat bilerek cadde ve sokaklarda çalışma yaptık. Asfaltın hammaddesi bitümü çok uyguna alarak pandemi döneminde 250 kilometre yol yaptık. Çok yoğun bir çalışma yaptığımız için rahat bir dönem geçirdik” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Personelimizin rahat çalışması için 50’nin üzerinde araç aldık. Yeni araçlarımızla Türkiye’nin en nitelikli hizmetini veren belediyesi olduğumuzu söyleyebilirim. Melikgazi’de dokunmadığımız mahalle kalmadı. Sadece Keykubat Mahallemizde 15 kilometrenin üstünde bir asfalt yol ve kaldırım çalışması yaptık. Havai hatların tamamını yerin altına aldık. Yol yapmadığımız mahalle kalmadı. 2021 yılında geçtiğimiz sene kırdığımız rekorun üstüne çıktık. 2022 yılında her türlü alt yapı planlamalarımız hazır. Yeni hizmetlerimizi ve çalışmalarımız vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bir de sadece Melikgazi’nin değil, Türkiye’nin en büyük sorunu otopark sorunu. Refah seviyesinin artmasıyla beraber araç sayısı da arttı. Özellikle ulaşım ve otoparkla ilgili çalışmalarımızla birlikte, Kayseri’nin trafiği rahatlamış olacak. 2022’de yapacağımız çalışmaların hayırlı olmasını dilerim” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Günaydın'dan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'ne ziyaret

Vali Günaydın'dan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'ne ziyaret

OSB'lerde 'Elektrik Zirvesi'

OSB'lerde 'Elektrik Zirvesi'

Kayseri polisinden milyonluk change otomobil operasyonu

Kayseri polisinden milyonluk change otomobil operasyonu

Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Başkan Büyükkılıç'tan lise öğrencilerine 'Çanakkale' jesti

Başkan Büyükkılıç'tan lise öğrencilerine 'Çanakkale' jesti

Kocasinan'da 1 yılda geri dönüşümle 90 bin 304 ağaç kurtarıldı

Kocasinan'da 1 yılda geri dönüşümle 90 bin 304 ağaç kurtarıldı

Çok Okunanlar
1
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

5
Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

6
Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Haksız kazanç sağlayan 21 işyerine işlem yapıldı

Haksız kazanç sağlayan 21 işyerine işlem yapıldı

DAHA FAZLA
2021 Talas'ta sosyal donatı yılı oldu

2021 Talas'ta sosyal donatı yılı oldu

İnsanın Hakkını Araması Medeniyetti

İnsanın Hakkını Araması Medeniyetti

Ödüllü Yönetmen Meryem Beyza Er'in Filmi ''Rüzgargülü'' Vizyon İçin Gün Sayıyor

Ödüllü Yönetmen Meryem Beyza Er'in Filmi ''Rüzgargülü'' Vizyon İçin Gün Sayıyor

Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı

Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı

Başsavcı Akın: '2021'de 72 bin 899 adet soruşturma yürütüldü, 65 bin 620 adedi sonuçlandırıldı'

Başsavcı Akın: '2021'de 72 bin 899 adet soruşturma yürütüldü, 65 bin 620 adedi sonuçlandırıldı'