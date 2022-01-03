Ekicioğlu, Üniversite Öğrencilerine 'Çorba' ikram etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine kampus alanında çorba ikramında bulundu.

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  • 03.01.2022 11:56
  • Güncelleme: 03.01.2022 11:56
Ekicioğlu, Üniversite Öğrencilerine 'Çorba' ikram etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine kampus alanında çorba ikramında bulundu.

Başkan Ekicioğlu kampüs alanında yaptığı açıklamada, daha önce planladıkları üniversite öğrencilerine yönelik çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerin özellikle sınav dönemleri başta olmak üzere farklı zamanlarda çorba ikramında bulunduklarını belirten Başkan Ekicioğlu, “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne projemizle ilgili müracaatta bulunduk ve Rektörümüz de müsaade etti. Bundan sonra da uygun bulunması halinde sadece sınav dönemi için değil, sürekli kahvaltı türü ve çorba ikramımız olacak. 18 bini aşkın öğrencimiz var burada bunların yaklaşık 5 binine çorba ikram edeceğiz" dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri de, belediyenin yapmış olduğu uygulamadan duydukları memnuniyetlerini ifade ederek Ekicioğlu’na teşekkür etti.

İHA

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