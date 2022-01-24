Melikgazi'de Türk İşaret Dili Kursu açılıyor

Melikgazi Belediyesi olarak çok farklı branşlarda meslek ve sanat edindirme kursları düzenlediklerini ifade eden Melikgazi Belediye Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yoğun talep olan Türk İşaret Dili Kursunu da açacaklarını bunun için kayıtlara başlandığını söyledi.

Büyük ilgi gören Türk İşaret Dili kursları ile iletişim daha kolay sağlanabileceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Türk işaret dili kursu ile Belediyemiz adeta bu konuda merkez oldu. Sözcüklerin anlam karşılıkları değil de kavramların işaret dilindeki karşılıklarının öğretildiği bu kurslarımız aynı zamanda eğitime de katkı sağlamaktadır. Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca her kelime için resim ve el biçimi de ayrıca verilmektedir. İşitme engelli vatandaşlarımızı bilgilendirecek, öğrencilerimize destek olacağız. İşitme engelli vatandaşların kısmen de olsa ihtiyaçlarına cevap verileceğine inanıyorum. İşitme engelli kişilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili temel düzeyde öğretilecek." dedi.,