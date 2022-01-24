Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri dersliklerde yaşayacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde 2 dersliğe, midibüs kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin isimleri verildi.

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  • 24.01.2022 16:12
  • Güncelleme: 24.01.2022 17:03
Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri dersliklerde yaşayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 2 dersliğe, midibüs kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin isimleri verildi.

5 Ocak’ta Hacılar ilçesi Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen midibüs kazasında hayatlarını kaybeden ERÜ öğrencileri Hilal Sıkar ve Kürşad Samed Özçine’nin isimleri Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dersliklerine verildi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erciyes Dağı dönüş yolunda yaşanılan elim trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden üniversitemiz öğrencileri Hilal ve Kürşad Samed’in isimleri Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz dersliklerinde yaşayacak makamları cennet olsun" dedi.

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İHA

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