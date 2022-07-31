Melikgazi'de nostaljik açık hava film günleri başladı

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Açık Hava Film Günleri' Gesi Fatih Mahallesi Yeşilyurt Parkı'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilk gösterim ile başladı.

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  • 31.07.2022 13:01
  • Güncelleme: 31.07.2022 15:53
Melikgazi'de nostaljik açık hava film günleri başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği ’Açık Hava Film Günleri’ Gesi Fatih Mahallesi Yeşilyurt Parkı’nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilk gösterim ile başladı.

Açık hava film günleri düzenleyerek vatandaşlara nostaljik günler yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Açık hava sinema nostaljisini Melikgazili hemşerilerimizle yeniden buluşturduk. Melikgazi’mizde çocuklarımızla eğlence dolu bir akşam yaşadık. Açık Hava Film Günleri etkinliğimizde evlatlarımız maskotlarımızla birlikte şarkılar söylediler, patlamış mısır eşliğinde güzel bir filmin tadını çıkardılar. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız mutlu ise bizde mutluyuz. Melikgazili vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal etkinliklerden mahrum kalmaması için gayretle çalışıyoruz. Yaz akşamlarının tadı Melikgazi’mizde bir başka güzel oluyor. Genci yaşlısı hep bir arada olduğumuz etkinliklerde birlik ve beraberlik pekişiyor. Yaz ayları boyunca parklarımızda birbirinden güzel etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

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