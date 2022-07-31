Kayseri 'Altın Eller Festivali' yarın başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 17 şehirden 31 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali yarın başlıyor. Festivalde Büyükşehir, KAYMEK bünyesinde hazırlanan 'Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye' isimli sergi de sanatseverlerle buluşacak.

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  • 31.07.2022 12:54
  • Güncelleme: 31.07.2022 15:56
Kayseri 'Altın Eller Festivali' yarın başlıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 17 şehirden 31 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali yarın başlıyor. Festivalde Büyükşehir, KAYMEK bünyesinde hazırlanan “Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye” isimli sergi de sanatseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi, zengin bir tarihi geçmişe sahip Kayseri’yi ulusal boyutta etkin bir şekilde kültürel ve sanatsal yönden tanıtmak, geleneksel el sanatlarının değerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği içerisinde Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali düzenleyecek. 1-7 Ağustos günleri arasında, Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek 17 şehirden 31 sanat dalında 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali gerçekleşecek açılış töreni ile başlayacak. Festivale geleneksel el sanatları icra eden 31 sanatçı katılarak, Taş Oymacılığı, Gümüş Telkâri, Tespih Sanatı, Keçe, Baston Yapımı gibi 31 el sanatı branşında eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Ayrıca Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali sergiler, konserler, söyleşiler, workshoplar gibi renkli etkinliklere de sahne olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, Kayseri’nin ve Türk medeniyetinin bir değerini daha “Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye” isimli sergi ile Kayseri Altın Eller Festivali alanında sanatseverlerle buluşturacak.

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