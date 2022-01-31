Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu

Melikgazi Belediyesi'nde dünya evine girmek için 02.02.2022 tarihini tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşanıyor. Aylar öncesinden bu özel günde nikhlarını kıydırmak isteyen 42 çift gün aldı.

PAYLAŞ
  • 31.01.2022 15:59
  • Güncelleme: 31.01.2022 16:18
Melikgazi'de nikahta 02.02.2022 yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nde dünya evine girmek için 02.02.2022 tarihini tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşanıyor. Aylar öncesinden bu özel günde nikâhlarını kıydırmak isteyen 42 çift gün aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çiftlerin anlamlı gün olması nedeniyle 02.02.2022 tarihini seçtiklerini belirterek, "Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğunda binlerce nikâh işlemi gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında 4 bin 58 nikâh kıydık. Kış mevsiminde normalde bu dönemde nikâhlarımız çok nadir olur ancak özel gün olması nedeniyle bu tarihi çok tercih ediyorlar. Çiftlerimiz 02.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösteriyor. Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler bu özel tarihleri seçiyorlar. 42 çiftin bu özel tarih için Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğu’na aylar öncesinden müracaatta bulunmuş. Çiftlerimiz bu özel günde ’Evet’ demenin mutluluğunu yaşayacaklar. Ailenin toplum içerisindeki yeri çok önemli. Evlenecek olan tüm çiftlerimizi Allah mesut bahtiyar etsin. Hayırlı olsun" dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Binanın zemin katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Binanın zemin katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bu da kardan itfaiyeci

Bu da kardan itfaiyeci

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Kayseri Bilim Merkezi, 1 yılda 50 bin bilimsevere hizmet verdi

Kayseri Bilim Merkezi, 1 yılda 50 bin bilimsevere hizmet verdi

Hacılar'da yoğun kar mesaisi sürüyor

Hacılar'da yoğun kar mesaisi sürüyor

Açlık sınırı asgari ücret seviyesine yükseldi

Açlık sınırı asgari ücret seviyesine yükseldi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AGD Kayseri Şubesi, İsrail Cumhurbaşkanını protesto etti

AGD Kayseri Şubesi, İsrail Cumhurbaşkanını protesto etti

MHP'li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

MHP’li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

DAHA FAZLA
THOM sporcuları Hırvatistan'dan madalyalarla döndü

THOM sporcuları Hırvatistan’dan madalyalarla döndü

Kayseri'de PKK-KCK Operasyonu

Kayseri'de PKK-KCK Operasyonu

Balıkçılara destek ödemesi

Balıkçılara destek ödemesi

Kayserispor kamptan döndü

Kayserispor kamptan döndü

Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza

Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza