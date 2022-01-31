Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otoparkın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
- 31.01.2022 15:24
- Güncelleme: 31.01.2022 16:19
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otoparkın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir kapalı otoparkın girişinde bulunan çatı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bu sırada çatının altında birilerinin bulunmaması faciayı önlerken, maddi hasar oluştu.
Yetkililerde çöken çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.
İHA
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