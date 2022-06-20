Melikgazi'de modern kurban kesim yerleri kuruluyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan bölgesi Melikgazi Asfalt Şantiyesi'nin bulunduğu alanda küçükbaş ve büyükbaş kurban satış alanı oluşturduklarını ve bu alanda modern, sıhhi ve teknolojik donanımlı kurban kesim ünitelerinin yapılacağını açıkladı. 

PAYLAŞ
  • 20.06.2022 13:57
  • Güncelleme: 20.06.2022 13:57
Melikgazi'de modern kurban kesim yerleri kuruluyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Kayseri’nin ilçelerinde kurban kesim yerleri belli oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’da Mimarsinan bölgesi Melikgazi Asfalt Şantiyesi'nin bulunduğu alanda küçükbaş ve büyükbaş kurban satış alanı oluşturduklarını ve bu alanda modern, sıhhi ve teknolojik donanımlı kurban kesim ünitelerinin yapılacağını açıkladı. 
Kurban satış alanlarının alt yapısını tamamladıklarını ifade eden Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yeni bir Kurban kesim ünitesi inşa ederek halkımızın hizmetine sunacağız. Melikgazi 600 bin nüfusu ile Kayseri ilinin yarısına hizmet vermektedir. Bu açıdan yapılacak kurban kesim ünitesi hem örnek olmalı hem de referans gösterilmelidir. Çalışmalara başladık bitmek üzere. Kursan Bayramı'na hazır olacak. Bir dizi koordinasyon ve işbirliği ile kurban kesim talepleri hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. Bu sene daha temiz ve nezih bir alanda kurban kesimi yapılacak. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Restoran Kafeler Dijitalleşiyor Projesi Kayseri'de tanıtıldı

Restoran Kafeler Dijitalleşiyor Projesi Kayseri'de tanıtıldı

HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

'Erciyes Zirvesi' toplandı

'Erciyes Zirvesi' toplandı

Başkan Özdoğan Erciyes yolunda inceleme yaptı.

Başkan Özdoğan Erciyes yolunda inceleme yaptı.

Ali Dağı'nda Antep Fıstığı yetişecek

Ali Dağı'nda Antep Fıstığı yetişecek

Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' Zirvesi

Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' Zirvesi

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

5
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Otogar'ında artan yakıt fiyatları eylemi

Kayseri Otogar’ında artan yakıt fiyatları eylemi

Melikgazi'de modern kurban kesim yerleri kuruluyor

Melikgazi’de modern kurban kesim yerleri kuruluyor

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç'tan Kızılay'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Kızılay'a ziyaret

Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Hikâye Yarışması'nın kazananları belli oldu

Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Hikâye Yarışması'nın kazananları belli oldu

Eski sanayi esnafından, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

Eski sanayi esnafından, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

Melikgazi'ye yeni modern, sıhhi ve teknolojik büyükbaş kurban kesim ünitesi

Melikgazi'ye yeni modern, sıhhi ve teknolojik büyükbaş kurban kesim ünitesi

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde ilk defa Akkuyruklu Kız Kușu'nun ürediği gözlemlendi

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde ilk defa Akkuyruklu Kız Kușu’nun ürediği gözlemlendi