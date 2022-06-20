Melikgazi’de modern kurban kesim yerleri kuruluyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Kayseri’nin ilçelerinde kurban kesim yerleri belli oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’da Mimarsinan bölgesi Melikgazi Asfalt Şantiyesi'nin bulunduğu alanda küçükbaş ve büyükbaş kurban satış alanı oluşturduklarını ve bu alanda modern, sıhhi ve teknolojik donanımlı kurban kesim ünitelerinin yapılacağını açıkladı.

Kurban satış alanlarının alt yapısını tamamladıklarını ifade eden Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yeni bir Kurban kesim ünitesi inşa ederek halkımızın hizmetine sunacağız. Melikgazi 600 bin nüfusu ile Kayseri ilinin yarısına hizmet vermektedir. Bu açıdan yapılacak kurban kesim ünitesi hem örnek olmalı hem de referans gösterilmelidir. Çalışmalara başladık bitmek üzere. Kursan Bayramı'na hazır olacak. Bir dizi koordinasyon ve işbirliği ile kurban kesim talepleri hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. Bu sene daha temiz ve nezih bir alanda kurban kesimi yapılacak. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.