Başkan Büyükkılıç'tan Kızılay'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'ye ziyarette bulunarak, yeni görevini tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, Kızılay Gönüllü Yeleği giyip rozet takarak, 1 adet de kurban bağışı yaptı.

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  • 20.06.2022 13:34
  • Güncelleme: 20.06.2022 13:54
Başkan Büyükkılıç'tan Kızılay'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’ye ziyarette bulunarak, yeni görevini tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, Kızılay Gönüllü Yeleği giyip rozet takarak, 1 adet de kurban bağışı yaptı.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen, bulduğu her fırsatta hem vatandaşlarla hem de kamu, kurum ve kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Kızılay Kayseri Şubesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’ye iade-i ziyaret yapan Başkan Büyükkılıç, Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kızılay Av. Ahmet Ulucan Kayseri Şubesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette Kızılay ailesine, yönetim kuruluna, üyelerine ve gönüllülere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Osmanlı döneminde kurulan, Cumhuriyet’imizin en önemli kurumlarından biri olarak kamuoyunda bilinen Kızılay’ımızı daha iyi noktalara taşımak, bu kurumun daha güçlendirilmesi için bizler de üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde irade göstereceğiz” dedi.

El ele, gönül gönüle çalışacaklarını ifade eden Büyükkılıç, “Sohbet ortamında projelerini dinlediğimizde, hakikaten herkesin içine sinen, kamuoyunda kabul görecek olan projeler olduğunu duymaktan keyif aldım. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Her kesime hitap eden projeler söz konusu, bu durum da bizi memnun ediyor. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli de, ziyarette yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız nezaket gösterip, bize hayırlı olsuna geldiler, kendisine teşekkür ediyoruz. Daha önce görüşmelerimizde de Kızılay’ın en güvenilir, en büyük kurum olduğundan dolayı her türlü desteği vereceğini ve yanımızda olacağını belirtmişti. Kendisine teşekkür ediyoruz, biz de vatanımız, milletimiz, Kayseri’miz için elimizden gelen her türlü desteği kendisine vereceğiz” dedi.

Beydilli, Başkan Büyükkılıç’a gönüllü yeleğini giydirip Kızılay rozeti taktı. Başkan Büyükkılıç, 1 adet kurban bağışı da yaptığını vurgulayarak, “Gönüllü üye olma projesini hayata geçirirken, madem gönüllüyüz, önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı’nda da kurbanlarımızı güvenilir şekilde teslim edebileceğimiz kuruluşlardan birisi olarak gördüğümüzü paylaşıyoruz. Benim bir ilkem var, söz güzeldir ama eylem daha anlamlıdır. Buraya gelmişken, bir kurban bağışını da yaparak, ilk uygulayanlardan biri olmayı tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Büyükkılıç, Kızılay yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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