Büyükşehir Belediyesi 6'ncı Hikâye Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen hikâye yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada birinciliği ‘Bir Çift Göz’ adlı hikâyesi ile Emine Ercan Çeliksu kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde önemli çalışmalar yaparken, geleneksel hale gelen ve altıncısı düzenlenen ‘Hikâye Yarışması’ ile kültür, sanat ve edebiyat alanında dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak ve teşvik etmek adına altıncısı düzenlenen hikâye yarışmasına 773 hikâye katıldı. Ön jüri tarafından gözden geçirilip sayısı 59’a düşürülen hikâyelerin, alanında söz sahibi kalemlerden oluşan seçici kurul üyeleri, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Yazar Necip Tosun, Yazar Cemal Şakar, Yazar Güray Süngü, Yazar Hüdaverdi Aydoğdu ve Yazar Mustafa İbakorkmaz tarafından değerlendirilip, derecelendirmesi yapıldı.

Yarışmanın sonucu jüri üyelerinin de katıldığı toplantı ile duyuruldu. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde gerçekleşen toplantıda, kazananları Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak tertip edilen hikâye yarışmasının altıncısının sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Atabey Kılıç, “2017 yılında başlayan ve hiç ara vermeden süre gelen bir yarışma hikâyemiz var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özellikle son dönemde Memduh Başkanımızın destekleri ile bu güzel faaliyeti devam ettiriyor ve Türkiye’de de ses getiren bir faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Hem düzenli olması hem de her yarışma sonunda seçilen yaklaşık 30, 40 kadar hikâyenin aynı sene içerisinde kitap olarak basılıyor olması önemli bir özellik. Kazananları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Kılıç, altıncısı yapılan hikâye yarışması çerçevesinde, bu zamana kadar 10 binin üzerinde hikâyenin başvurduğunu ve jüri olarak değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.

Jürinin titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydeden ve yarışma sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Kılıç, birinciliği ‘Bir Çift Göz’ adlı hikâyesi ile Emine Ercan Çeliksu’nun kazandığını, Şebnem Özköroğlu’nun ‘Her Şey Döner’ adlı hikâyesiyle ikinci, Elif Kesikoğlu’nun da ‘Hatırlamak ya da Gömlek Değişimi’ adlı hikâyesiyle de üçüncülüğü elde ettiğini belirtti.

Öte yandan, Ali Söyler ‘Cümle Fanist’ isimli hikâyesiyle dördüncü, Fatih Alibaz Dursun ‘Pederin Evi’ isimli hikâyesiyle beşinci, İrem Nisa Öz de ‘Yük’ adlı hikâyesiyle altıncı olarak mansiyon elde etti.

Ödüllü hikâye yarışmasında, birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve üç adet mansiyon ödülü olarak biner TL olmak üzere toplam 18 bin TL, hikâye dünyasına gönül vermiş yarışmacılara destek ve teşvik için sunulacak. Ayrıca yarışmada dereceye giren hikâyeler ile jüri tarafından seçilen hikâyeler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap haline getirilerek ücretsiz dağıtılırken, böylelikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi benzer yarışmalara göre farkını bir kez daha göstermiş oldu.