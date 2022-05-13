Melikgazi'de mimar ve mühendisler, projelerini internetten gönderebilecek

 Melikgazi Belediyesi tarafından mimar ve müteahhitlerin belediyeye gelmeden internet üzerinden mimari projelerini teslim edecekleri dijital imar döneminin başladığı duyuruldu.

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  • 13.05.2022 18:16
  • Güncelleme: 13.05.2022 18:16
Melikgazi'de mimar ve mühendisler, projelerini internetten gönderebilecek

‘HEM ZAMANSAL HEM DE EKONOMİK BİR KAZANIM ELDE EDİLECEK’

İmar Müdürlüğünü ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “600 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet ediyoruz. Mimar ve mühendislerimiz mimari projelerini artık internet ortamından sunacaklar. Artık firmalarımız tüm projelerini tek tıkla belediyemize iletebilecekler. Bütün alt yapımızı arkadaşlarımız pandemi döneminde çalıştı ve tamamladı. Böylece hem zamansal hem de ekonomik bir kazanım elde edilecek. İlklerin Belediyesi Melikgazi'mize de bu yakışırdı. Her proje için belediyemize getirilen ozalit baskılara gerek kalmadan dijital ortamdan yollayacaklar. Artık belediyemize gelmeden ofisten internet ortamından müdürlüğümüze yollayacaklar. Böylece hem zamandan hem ekonomiden tasarruf edeceğiz. Böylece bakanlıkların bunları arşivlemesi de dijital olarak daha kolay olacak. Yakında Türkiye Belediyeler Birliği ile tanıtımını yapacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

1ha

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