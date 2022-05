DP’li Cemal Enginyurt: “Baki Ersoy yalnızca kâğıt üzerinde istifa etmiştir”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın 14 Mayıs günü (yarın) Kayseri’yi ziyareti öncesinde kente geldi. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Derneği’ni (KESADER) ziyaret eden Enginyurt, burada yaptığı konuşmada “Demokrat Parti olarak halkın yanında olmaya devam ediyoruz. İktidar değişikliği şart olmuştur. Yarın saat 15:00’te Kadir Has Kültür Merkezinde halkımızla buluşup makus kaderi yeneceğiz” diye konuştu.

‘MELİKGAZİ'DEN KOCASİNAN'A GİDECEK PARASI OLMAYAN GENCE AVRUPA'YI GEZ DİYORLAR’

DP Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere; dünyayı gezin çağrısı yaptığını anımsatarak “Kayseri Türkiye'ye sanayisiyle, tarımla, esnafın bin yıllık geleneğiyle dünyaya model olmuş bir şehirdir. İşsizlik, ekonomideki sıkıntılar ve sığınmacıların sayısının artması da gördüğümüz sorunlar arasında. Kayseri’de sanayi çökmesin diye kaçak işçi çalıştıran bir şehre dönüşmüş. Sanayiciler açıklama yaptığında çalışacak işçi bulamıyoruz diyor. Öğretmen atamalarında, KPSS'den 96 alan çocuğa mülakattan 50 veriyorsunuz. Ama yandaş olunca 70 de alsa işe alıyorsunuz. Esnaf aldığı kredileri, kiraları, sigorta primlerini, doğalgazı ve elektriği ödeyemiyor. Şirketler kapanıyor, sadece 2021 yılında kapanan şirket sayısı yüzde 43 artmış. Ama iktidar her şeyin güzel olduğunu söylüyor. Kayseri’den bazı milletvekillerini dinlerken kendinizi yalancı bir cennette hissediyorsunuz. Var olan her şeyi satmışlar, bir tane fabrika kalmamış. Türkiye'nin sanayide ve çiftçilikte lokomotifi olan Kayseri artık batmış. Melikgazi'den Kocasinan'a gidecek parası olmayan gence Avrupa'yı gez diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı her gencin parası var sanıyor. Ama maalesef Türkiye'de gençler her geçen gün ölüyor. O yüzden Kayseri’yi de Türkiye gibi gördük. Mazotunu dolduramayan çiftçiye ekim yapın deniliyor. Bu bütün eksikler, yanlışların karşısında Demokrat Parti olarak halkın yanında olmaya devam ediyoruz. İktidar değişikliği şart olmuştur. Yarın saat 15:00’te Kadir Has Kültür Merkezinde halkımızla buluşup makûs kaderi yeneceğiz” diye konuştu.

‘BAKİ ERSOY KAĞIT ÜZERİNDE İSTİFA ETMİŞTİR’

Yakın zamanda MHP’den istifa eden Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy hakkında da konuşan Enginyurt, “Baki Ersoy, liderine bağlı, Milliyetçi Hareket Partisine bağlı ve asla davasından vazgeçmeyeceğini belirten bir paylaşım yapmıştı. Ben MHP’den ihraç edilmiş bir milletvekiliyim ve şu anda Türkiye'nin kaderini değiştirmek için partimizle Türkiye’yi geziyoruz. Baki Ersoy sadece kağıt üzerinde istifa etmiştir. Kayserispor maçında da il başkanı ile yan yana olarak gereken mesajı vermiştir. Kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.