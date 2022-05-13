Emniyetten 10. kattan atlayan şüpheliyle ilgili açıklama

Kayseri'de polisin operasyon düzenlediği evde şüphelinin kendisini 10. kat balkondan atması sonucu ölümüyle ilgili açıklama yapıldı. 

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  • 13.05.2022 18:11
  • Güncelleme: 13.05.2022 18:11
Emniyetten 10. kattan atlayan şüpheliyle ilgili açıklama

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Gökkent Mahalesi'nde meydana gelmişti. Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde şüpheli Muhammed A. polisten kaçmak için 10. kat balkondan düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili ayrıntılı açıklama yaptı.  Açıklamada, "13.05.2022 günü Narkotik Şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada M.A isimli şahsın ilimiz Melikgazi ilçesi Gökkent mahallesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine şahsın adresi tespit edilerek  görevli ekipler ve hazurunlar eşliğinde usulüne uygun olarak çalınarak şahsa polis olduğumuz sesli ve duyabileceği şekilde belirtilmiş, içerden şahsın “kapıyı açmıyorum” demesi üzerine suç unsurlarını yok etme ihtimali değerlendirilerek kapı kırılmak suretiyle açılmaya çalışılmış içeri girildiğinde tüm odalar kontrol edildiğinde şahsın ikamet içerisinde olmadığı ve  balkondan kendini atmak suretiyle kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Olay yerine 112 acil ekipleri çağrıldığında şahsın ex  (vefat) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, imal edilen uyuşturucu malzemeleri preslemek için  pres makinesi, uyuşturucu madde imalatı için özel olarak hazırlanmış havalandırma, aydınlatma nemlendirme kurutma sistemi ve güç makinesi, güneş ışınlarından uyuşturucu maddeleri korumak için siyah çadır, üretilen uyuşturucu maddeleri öğütmek için öğütme makinesi, çok sayıda üretilmiş kullanıma hazır esrar maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan özel gübreli toprak, uyuşturucu üretim için ilk filizlenme ve  çimlendirmek için sistem, saksılara özenle ekilmiş uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca
gibi suç unsurları ele geçirilmiştir" denildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

1ha

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