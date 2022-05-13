LPG'ye zam beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye gelen 98 kuruş indirim sonrasında pazartesi gününde itibaren yeni bir zam bekleniyor.
- 13.05.2022 18:07
- Güncelleme: 13.05.2022 18:07
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, akaryakıt gurubu ürünlerinde de dalgalanmaya sebep oluyor. Bu kapsamda LPG’ye pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı bekleniyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre LPG’nin pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde zam uygulanacak. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda LPG’ye 98 kuruş indirim uygulanmıştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 21,38 TL
Motorin: 22,29 TL
LPG: 11,04 TL
1ha
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