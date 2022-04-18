Melikgazi'de kesintisiz enerji için trafo merkezleri

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt, Yıldırım Beyazıt, Mimarsinan Fatih, Germir Mahallesi'nde yer alan 4 bölgeye trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

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  • 18.04.2022 12:19
  • Güncelleme: 18.04.2022 12:21
Melikgazi'de kesintisiz enerji için trafo merkezleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt, Yıldırım Beyazıt, Mimarsinan Fatih, Germir Mahallesi’nde yer alan 4 bölgeye trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Melikgazi sınırları içerisindeki mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrikli cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri elektrik şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeşilyurt, Yıldırım Beyazıt, Mimarsinan Fatih, Germir Mahallesi’nde yeni trafo alanı tahsis edildi. Melikgazi’de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Kesintisiz enerji aktarımı çok önemli. Enerji yaşamın her alanında önemini koruyor. Her cihaz enerji ile çalışıyor bu nedenle kesintisiz enerji için her türlü yatırımı gerçekleştiriyoruz. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan 4 mahallemizde trafo yapılarak kesintisiz enerji sağlanabilmesi için belediyemiz meclis kararı ile arsa tahsisi yapıldı. Mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.

İHA

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