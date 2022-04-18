Kayseri OSB'de GES gelirinde tüm zamanların rekoru da kırıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulan ve Türkiye'nin en büyük güneş tarlalarından birisi olan 37 megavatlık Güneş Enerji Santrali, güneşin kendini daha iyi göstermesiyle birlikte krlılığını artırdı.

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  • 18.04.2022 12:14
  • Güncelleme: 18.04.2022 12:21
Kayseri OSB'de GES gelirinde tüm zamanların rekoru da kırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulan ve Türkiye’nin en büyük güneş tarlalarından birisi olan 37 megavatlık Güneş Enerji Santrali, güneşin kendini daha iyi göstermesiyle birlikte kârlılığını artırdı.

Temiz enerjiden sağlanan kazanç Kayseri OSB’nin alt ve üst yapı yatırımlarına destek veriyor. GES gelirinde tüm zamanların rekoru da kırıldı. Doğru yatırırım ve öngörüyle gerçekleştirilen Güneş Enerji Santrali, Kayseri OSB tarafından verilen hizmetler için önemli bir finans kaynağı haline geldi. Kış dönemindeki kapalı havanın yerini açık ve az bulutlu havaya bırakmasıyla birlikte Kayseri OSB’nin 37 megavatlık Güneş Enerji Santrali daha fazla elektrik üretmeye başladı. Mart ayında GES geliri bir önceki aya göre büyük bir artış göstererek 11 milyon 460 bin liraya yükseldi. Bu rakamla birlikte GES gelirinde tüm zamanların rekoru kırıldı. Önümüzdeki aylarda güneşin daha fazla etkili olmasıyla birlikte GES gelirinin daha fazla artması ve yeni rekorların kırılması bekleniyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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