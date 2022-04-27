Melikgazi'de bir hizmet daha hayata geçiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri İl Müftülüğü ve hayırsever işbirliği ile Erciyes Üniversitesi'nde yapılan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami'nin cuma günü ibadete açılacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 27.04.2022 10:56
  • Güncelleme: 27.04.2022 11:06
Melikgazi'de bir hizmet daha hayata geçiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri İl Müftülüğü ve hayırsever işbirliği ile Erciyes Üniversitesi’nde yapılan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami’nin cuma günü ibadete açılacağını söyledi.

Erciyes Üniversitesi kampüs alanında GEN-KÖK Merkezi yanına yapılan caminin 29 Nisan Cuma günü saat 13.30’da düzenlenecek törenle açılışının gerçekleşeceğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’nin neresine baksanız, okul, dini tesis ve üniversitelerimizin binalarında, hep bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri, hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim ve ibadethanelere yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Erciyes Üniversitemizde bir cami ihtiyacı vardı, bu ihtiyaç el birliği ile giderilmiş oldu. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Camimizin Kayseri’mize hayırlı olmasını diler, cuma günü yapacağımız açılışımıza tüm hemşerilerimizi bekleriz” dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi'nin sporcularından madalya yağmuru

Kocasinan Belediyesi'nin sporcularından madalya yağmuru

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramına hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramına hazırlanıyor

Kocasinan'da 6 derslikli anaokulun temeli atıldı

Kocasinan'da 6 derslikli anaokulun temeli atıldı

Başkan Öztürk: 'Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz'

Başkan Öztürk: 'Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz'

Başkan Canbaz: 'Sendikalar ve fabrikalar işçi alımı için komisyon oluşturmalı'

Başkan Canbaz: 'Sendikalar ve fabrikalar işçi alımı için komisyon oluşturmalı'

Medeniyetin Burçları Derneği iftar programları devam ediyor

Medeniyetin Burçları Derneği iftar programları devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

5
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

6
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Palancıoğlu: 'Askeri arazileri tarım ve hayvancılık arazisi olarak değerlendirebiliriz'

Başkan Palancıoğlu: 'Askeri arazileri tarım ve hayvancılık arazisi olarak değerlendirebiliriz'

Kayserili ikizler madalya ile döndüler

Kayserili ikizler madalya ile döndüler

DAHA FAZLA
Kayseri'de bocce müsabakaları sona erdi

Kayseri'de bocce müsabakaları sona erdi

Özel Sporcular Yüzme Yarışmaları başladı

Özel Sporcular Yüzme Yarışmaları başladı

Ertürk: 'Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik'

Ertürk: 'Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik'

Başkan Özdoğan, Hürmetçi sakinleriyle iftarda buluştu

Başkan Özdoğan, Hürmetçi sakinleriyle iftarda buluştu

Talas'ta hem bahar hem bayram temizliği

Talas'ta hem bahar hem bayram temizliği