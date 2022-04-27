Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Teltik, asaleten atandı

 Daha önce vekaleten Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Ayhan Teltik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle asaleten atanmış oldu. 

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  • 27.04.2022 09:57
  • Güncelleme: 27.04.2022 09:57
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Teltik, asaleten atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 12 müfettiş atandı.
Yayımlanan karara göre; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de asaleten Ayhan Teltik atandı. Teltik, 25 Aralık 2021 tarihinde bu göreve vekaleten atanmıştı. 

AYHAN TELTİK KİMDİR?

Ayhan Teltik, 1975 Gaziantep doğumlu olup aslen Kahramanmaraş Göksun’ludur. İlk ve Ortaokul öğrenimini Gaziantep, Lise öğrenimini Kilis’te tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı. İlk görev yeri olan Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Matematik öğretmeni olarak göreve başladı. Kayseri Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi ve Kayseri Mustafa Eraslan Lisesinde idarecilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 7 yıl Bakanlık Müfettişi olarak görev aldı. 2014 yılından bu yana Kayseri Maarif Müfettişleri Koordinatörü Yardımcılığı ve Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Teltik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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