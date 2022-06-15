Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi'nde yol çalışması yapıyor.

PAYLAŞ
  • 15.06.2022 14:34
  • Güncelleme: 15.06.2022 15:31
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi’nde yol çalışması yapıyor.

Planlanan program dâhilinde yol çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizin dört bir yanında şu anda iş makinelerimiz çalışıyor ve yollarımız asfaltlanıyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan Eğribucak Mahallesi Açelya Sokak’ta asfalt çalışması yapıyoruz. Program dahilinde ve ihtiyaç durumu da göz önüne alınarak, bölge halkının hayatını kolaylaştırmak amaçlı, gerekli bölgelerde asfaltlama çalışmaları yapıyoruz. Yap boz gibi bir yol çalışması olmasına karşıyız. Önce tüm alt yapı kurumlarının işlerini bitirmesini bekleyip onlar işlerini tamamladıktan sonra asfalt çalışmamızı tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alıyoruz. Asfalt çalışmalarını başarıyla sürdüren ekiplerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde halkımızın daha konforlu yaşayabilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Talas'ta yaz spor kurslarına kayıtlar sürüyor

Talas'ta yaz spor kurslarına kayıtlar sürüyor

Büyükşehir ve hayırsever işbirliğinde Bünyan'da restorasyon çalışması yapılacak

Büyükşehir ve hayırsever işbirliğinde Bünyan'da restorasyon çalışması yapılacak

Vali Çiçek: 'Hacılar'ın geleceği emin ellerde'

Vali Çiçek: 'Hacılar'ın geleceği emin ellerde'

Büyükşehir'in Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü etabı uzlaşma görüşmelerine yoğun ilgi

Büyükşehir'in Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü etabı uzlaşma görüşmelerine yoğun ilgi

Genç Avukatlar Birliği'nden çözüm üretme çağrısı

Genç Avukatlar Birliği’nden çözüm üretme çağrısı

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

DAHA FAZLA
Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

Kayseri'de şok olay: Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Hamidiye Medresesi'nde incelemelerde bulundu

Kayserispor'dan KADES'e destek

Kayserispor'dan KADES'e destek