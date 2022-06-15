Talas'ta yaz spor kurslarına kayıtlar sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ‘Sporcu Fabrikası’nda 5 branşta düzenlenen kurslar ile Talasgücü Belediyespor bünyesindeki yaz futbol okullarına kayıtlar devam ediyor.

Basketbol, karate, güreş, masa tenisi, taekwondo ve futbol branşlarında ücretsiz olarak verilecek kurslara 8-16 yaş arasında olup Talas’ta ikamet eden çocuklar ve gençler başvurabilecek. Kayıt için gerekli evraklar; aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıt merkezinde dolduracak formdan oluşuyor.

Basketbol, güreş, karate, masa tenisi ve taekwondo branşları için Yukarı Talas’ta bulunan eski Amerikan Koleji içindeki Talasgücü Belediyespor Kulübü ile Kayseri Üniversitesi Spor Salonu’na 8.30-17.30 saatleri arasında başvurular yapılabilecek. Başvurularla ilgili detaylı bilgi 0538 595 23 44 numaralı telefondan alınabilecek.

Yaz futbol okulu için ise yine Talasgücü Belediyespor Tesisleri ile Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki noktalara 17.00-20.00 saatleri arası kayıt için müracaat edilebilecek. Bu kursla ilgili ise 0543 652 34 31 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.