Melikgazi’de, 5 mahalleye çok amaçlı 5 pazar yeri yapılıyor

Melikgazi’de yaşam kalitesini artırmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapımı bitme aşamasında olan ve biten Pazar yerleri hakkında bilgi verdi. Melikgazi’nin hızla büyüyen bir ilçe olduğuna işaret eden Palancıoğlu, “Biz de buna uygun olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yürütmüş olduğumuz hizmetlerle diğer belediyelere örnek ve referans oluyoruz. Vatandaşlarımızın nezih ve sağlıklı ortamlarda pazar alışverişi yapmaları amacıyla ilçemizin farklı mahallelerine yapacağımız kapalı pazaryerleri ile alışverişi keyifli ve konforlu bir hale getireceğiz” dedi.

Selçuklu pazar yeri ve sosyal tesisin tamamlandığını belirten Başkan Palancıoğlu, Gürpınar, Kazım Karabekir, Bahçelievler ve Alpaslan mahallelerine de çok amaçlı Pazar yerleri kuracaklarını anlattı. Palancıoğlu, “Çok amaçlı olarak projelendirilen Selçuklu Kapalı Pazaryeri, farklı yapısıyla dikkat çekiyor. Hem bayanlara eğitim verilecek hem de burada jimnastik yapabilecekleri spor tesisi olacak. Ayrıca çocukların ders çalışabilecekleri güzel bir kütüphane de yer alacak. Alpaslan Kapalı Pazar yerimizde ise, buraya alışverişe gelenler için kafeler, oturma ve sohbet mekânları bulunacak. Bu yeni konseptimiz ile birlikte pazar yerlerimizi yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendireceğiz. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.