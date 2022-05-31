Kocasinan’da Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen ödül törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kocasinan Belediyesi olarak diğer kamu, kurum ve kuruluşlarla birlikte her gün farklı yerde etkinlikler gerçekleştireceklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayraktar, “Belediye olarak rutin işleri en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra bundan sonra da gençlere, çocuklara ve vatandaşlara daha fazla dokunan projelerle bir arada olacağız. İki yıldır malum süreç nedeniyle bir arada olamıyorduk ama bu iki yılın açığını kapatmak için gerek sosyal etkinlikler gerekse sanatsal etkinliklerle vatandaşların yüzünü güldürmek ve mutlu etmek için etkinlik takvimi düzenledik. Bu noktada başta Kocasinan Kaymakamlığı olmak üzere Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivitelerle yarınlarımızı ve büyük, güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise; pandemi döneminin ardından gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Yarışmaya katılan öğrenciler; sazlarla uyum 15 puan, ses genişliği ve ses kalitesi 30 puan, yöresel ağız ve makam baskılarının temizliği 15 puan, eserin zorluk derecesi 15 puan, sahne duruşu 10 puan, sözleri doğru okuma 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi.

Türk Halk Müziği Ses Yarışması’nda puanlama sonucuna göre Ortaokullar arasında Erkilet General Emir Ortaokulu öğrencisi Eda Şahin birinci, Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan Ortaokulu öğrencisi Mehmet Furkan Ayaz ikinci, Osman Düşüngel Ortaokulu öğrencisi Mehmet Efe Koçer ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle program son buldu.