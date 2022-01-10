Melikgazi BESK evinde mağlup oldu

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü evinde oynadığı maçta Akdeniz Engelliler Spor'a 71-42 kaybetti.

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  • 10.01.2022 09:24
  • Güncelleme: 10.01.2022 09:24
Melikgazi BESK evinde mağlup oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü evinde oynadığı maçta Akdeniz Engelliler Spor’a 71-42 kaybetti.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, evinde Akdeniz Engelliler Spor Kulübü ile evinde karşılaştı. Talas Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk 2 periyodunda başa baş mücadele eden Melikgazi BESK, 3. ve 4. periyotlarda rakibinin sayılarına engel olamadı ve sahadan 71-42 mağlubiyetle ayrıldı. Yeniden toparlanarak üst ligleri hedeflediklerini belirten Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Faruk Şahin, “Türkiye genelinde birden fazla takım branşı olan az sayıdaki kulüplerden biriyiz. Kulübümüzün ilk branşı olan Tekerlekli Sandalye Basketbolda geçen yıllarda hedef koyarak Süper Lige kadar çıkardık. Ancak ekonomik olarak üst düzey kulüpler ile daha fazla rakip olamayacağımızı o seviyede bir sponsor bulamadığımız için yeniden takımı 3.Lige çekerek daha ziyade rehabilitasyon amaçlı kullanmak kararı aldık. Ama dün sahada sporcularımızın ne kadar azimle savaştıklarını görünce inşallah yeniden toparlanacak ve önümüzdeki sezon bir üst ligi hedef koyacağız. Sahaya gelerek bizlere destek veren çok sayıda taraftarımızı görmek bizleri mutlu etti. Ayrıca Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse’ye bizleri yalnız bırakmadı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

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İHA

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