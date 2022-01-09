Develi'de kıran kırana esnaf seçimi

Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık Seçimi yapıldı.

Develi’de bugün yapılan ve 3 adayın girdiği Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi sonucunda Selçuk Demirkıran başkan olarak seçildi. Kıran kırana geçen seçimde Selçuk Demirkıran 565 oy alırken, rakipleri Mehmet Somuncu 556 oy, Şenol Şahinkaya ise 43 oy aldı.

Selçuk Demirkıran’ın başkanlığı seçmen esnaflar tarafından sloganlarla kutlandı.