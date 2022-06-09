Melikgazi Belediyesi’ne 80 yeni hizmet aracı alındı

Araçların hizmete alınması öncesi tören düzenlendi. Araç tanıtım törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Araçların tanıtımının ardından konuşma yapan Özhaseki, “Melikgazi belediyemizin hizmet için aldığı araçların tanıtımı için buradayız. Kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum” dedi. Hizmet kalitesinin artması ve zaman bakımından tasarruf edilmesiyle yeni araçların Melikgazi için hayırlı olsun temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “En büyük nüfusa sahip olan Melikgazimizin araç filosunu güçlendirmesiyle bizlere hizmetin kalitesinin artması ve zamandan tasarruf açısından önemli olduğunu belirtiyorum. Bu açıdan değerli başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Araçlarımızı kullanacak çalışanlarımıza sağlıklı kazasız hizmet vermelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

‘MELİKGAZİ’MİZE TOPLAM 100 YENİ ARAÇ KAZANDIRDIK’

Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye altyapı ve araçlarını güçlendirerek ilçeye hizmet verdiklerini söyledi. Palancıoğlu, ”Yeni gelecek iş makinası ve araç filosu ile birlikte tam 100 aracı belediyemize kazandırmış olduk. Hepsinden önemlisi Türkiye’de sadece 4 tane Büyükşehir Belediyesinde olan asfalt finişerimiz var. Dar sokaklar, bisiklet yollarımızı yapabiliyoruz” dedi.

Törenin ardından Vali Çiçek, Büyükkılıç ve Palancıoğlu araçları inceledi. Tören, konuşmaların ardından müzik ve eğlence ile devam etti.