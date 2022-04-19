Melikgazi Belediyesi İlkokulundan 'e-twinning' Projesi ile Beceri Desteği

Kayseri Melikgazi Belediyesi İlkokulu, öğrencilerine büyük heyecan ve mutluluk yaşatan e-Twinning projesi ile fark oluşturuyor.

Kayseri’nin temsil edildiği, 9 Türk ve 1 Romanyalı ortağın bulunduğu, ’Student Rewrite World Famous Tales’ isimli Avrupa ortaklı e-twinning projesince öğrenciler Sindrella, Pinokyo, Rapunzel masallarını kendi yorumları ile yeniden yazacaklar. Okul Müdürü Cengiz Sarı, proje hedeflerinin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin destelenmesi, zamanı verimli kullanmalarının sağlanması, yeteneklerinin ve kendilerini keşfetmelerinin sağlanması olduğunu belirtti.

Proje kurucusu ve yürütücüsü olan Sınıf Öğretmeni Gönül Altın ise projenin öğrencilerin teknolojiyi kullanmasının geliştirilmesi, işbirlikçi çalışma becerilerinin geliştirilmesi, projede kullanılacak WEB 2.0 araçlarıyla öğretmenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.