Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş yaptığı basın açıklamasında, 'kurulduğu yıldan bu yana Müslümanları katletmeye, Mescid-i Aksa'ya hakaret etmeye devam eden İsrail, bu Ramazan'da da boş durmadı' şeklinde konuştu.

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  • 19.04.2022 13:28
  • Güncelleme: 19.04.2022 14:06
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet
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Ahmet Taş yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: 'Mübarek Ramazan ayında Müslümanların ilk Mescidi Mescid-i Aksa'da namaz kılıp ibadet eden Müslümanlara, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden saldıran Mübarek mescid-e kirli postalları ile giren Fanatik Yahudiler ve Güvenlik güçleri 10 a yakın Müslümanı Şehid edip, onlarcasınıda yaraladılar.

Kısa bir süre önce Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Ramazanda saldırıların durduracağı sözü de bu saldırılarla sözde kalmış bulunuyor.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; Filistin ve Kudüs’te  Ramazan ayı demeden devam eden, İsrail katliamını şiddetle kınıyoruz. Şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yıllardır devam eden ve hep İsrail'in yanına kar olarak kalıp cezası verilemeyen kanlı saldırıların bir an önce sona ermesi,

Müslümanların ve Mescid-i Aksa'nın izzetinin korunabilmesi için,
 a) İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in İsrail'e her türlü yaptırımı uygulaması 
b)  Kudüs ve Filistin'de çatışmaları önleyici barış gücü askerlerinin görevlendirilmesi 
 c) Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yönetiminin İsrail'den alınarak uluslararası bir yönetime devredilmesi için 
Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve bölge ülkelerini işbirliği yapmaya davet ediyoruz.'
 

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