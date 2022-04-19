Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: “Bu halk kuyrukları hak etmiyor”

Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı İbrahim Furkan Bereket, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Pençe Kilit harekâtında şehit olan Kayserili Ömer Delibaş’ın ailesine baş sağlığı dileyerek başlayan Bereket, aileye sabır temennisinde bulundu.

Ülkedeki ekonomik gelişmelere değinen Bereket, Türkiye’nin tarım ülkesi olduğunu anımsatarak buna rağmen hem tarımda hem hayvancılıkta ciddi problemler yaşandığını vurguladı. Bereket, “Üretici ve tüketicimiz memnun değil. Marketlerde, fırınlarda ekmek, şeker, yağ kuyruklarını hak etmiyoruz. Tarım ve hayvancılıkta yaşanılan sorunun çözümü yok olan üretilmeyen ürünlerin ithal edilmesi değildir, çözüm üretebilmektir. Gıdaya ulaşabilme tüm ülkelerin beka sorunu haline gelmiştir. Kuzeyimizde yaşanan Rusya Ukrayna savaşında üretimin tarımın ne denli önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Rusya Ukrayna savaşında bazı ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ihraç yasağı koydular. Bunun sonucunda Karadeniz’den gelecek olan gemilerin endişeli biçimde yolunu gözledik. Tarım ve hayvancılık stratejik sektörlerdir bu sektörlerde önceliğimiz kendi kendimize yetebilmektir. Biz Memleket Partisi olarak ülkemizin en önemli sorunlarından birisinin tarım ve hayvancılık olduğuna inanıyoruz. Konunun siyaset üstü bir anlayışla ele alınması ve desteklenmesine inanıyoruz buna dair çalışmalarımızı önerilerimizi tüm siyasi partilerle paylaşmaya ülkemizin geleceği için ortak aklı birlikte oluşturmaya hazırız. Bugün burada sizlerle paylaştığımız basın açıklamasını hem iktidar hem muhalefet partilerine göndereceğiz. Yanıt aldığımız siyasi partileri bizzat ziyaret ederek raporlarımızı paylaşacağız. Ülkemizin vatanımızın milletimizin hepimizin iyiliği için ortak akla tabiyiz” diye konuştu