Melih Gökçek: 'Ankara'da seçimi Özhaseki'nin kendi hatasıyla kaybettik'

Katıldığı bir televizyon programında konuşan önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ankara Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Özhaseki’nin hata yaptığını ve seçimi bu yüzden kaybettiğini ileri sürdü. Ayrıca kendisinin Mansur Yavaş’la karşı karşıya gelirse ‘ezer atarım’ şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

Gökçek, "AK Parti’yi alamazlardı. Tamamen bizim hatalarımız. Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım. Özhaseki aday oldu ben de kendisine dedim ki ‘7 puan alttasın sana 6 önerilik bir strateji çiziyorum bunların toplamı da 15 puan. 4 puan alırsan 1 puan öne geçeceksin’. Ancak dediğimi yapmadı. Yanındaki, şimdi başka partiye danışman olan bir anketçi var, 'Melih'in yanından uzaklaş' dedi, ürküttü. 4 puan farkla Ankara’yı kaybetti” şeklinde konuştu.

