Altın sabit seyrini koruyor

Yeni haftaya da geçen hafta olduğu gibi sakin giriş yapan altın fiyatları sabit seyrini koruyor. Sarraf İhsan Gülderdi ise, şubat ayının bu seyirde devam edeceğini belirterek, çeyrek altın fiyatının 365 liradan satıldığını ifade etti.

‘ALTINDA SAKİN SEYİR DEVAM EDİYOR’

Altın fiyatlarındaki durumu anlatan Gülderdi, “Altın son 45 günlük seyrini devam ettirirken Rusya ve Ukrayna arasında çıkan gerginlikle beraber yukarı yönde hareket etmeye başladı. Bunun da etkisiyle ONS bin 800’den bin 900’e kadar yükselmişti. Güncel olarak ise Joe Biden’ın dün akşamki açıklamasıyla birlikte ONS’ta biraz gerileme söz konusu oldu. Bin 900 iken bin 890’a kadar düştü. Bu durumda altın fiyatlarının nabzını düşürdü diyebiliriz. Çeyrek altın en son bin 375 liraya kadar çıkmıştı şu anda bin 365 liradan alıcısını bulmakta. Cumhuriyet altını 5 bin 700 liradan, gremse ise şu anda 13 bin 700 liradan alıcısını bulmakta. Dolar 13,30 seviyesindeyken Euro 15,50 seviyesinde alıcısını bulmakta. Bu sakin seyir devam ediyor. Önümüzdeki FED toplantısına kadar bir haber söz konusu değil. FED’in faiz kararında 0,25’lik bir artış fiyatlıyor. Bu da ONS fiyatlarına yansıdı. Bundan sonrasında da yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. Bunu yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. FED faizinin arttırmasından sonra önümüzdeki yıl 5 ya da 6 civarında bir faiz arttırımı söz konusu olacak tabi bu da fiyatları ONS bazında yukarı yönlü hareket ettirebilir” şeklinde konuştu.