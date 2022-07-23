Mehmet Özhaseki: “Sırtımızı yasladığımız bir tek zat var. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Tören Öncesi konuşma gerçekleştiren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ”Hakkı teslim etmek adına söylüyorum; bütün bu büyük projelerin arkasında imzası olan, sırtımızı yasladığımız bir tek zat var. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere, Kayseri’ye geldi. Tören öncesi konuşma gerçekleştiren Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Değerli kardeşlerim hatırlayın tam 21 sene önce Kurşunlu Otoparkına Sayın Cumhurbaşkanımız ilk Genel Başkan olarak geldiler. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi bir sıfatı yoktu. Otopark açılışı yaptık. O gün orada AK Parti’ye geçen ilk Belediye Başkanı da bu fakir kardeşiniz oldu. Kutlu kervan o gün buradan yola çıktı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere, Kayseri’ye geldi. Tören öncesi konuşma gerçekleştiren Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin her yerinde emeklerinin olduklarını ifade etti. Özhaseki, “Bu şehrin alt yapısı, üst yapısı bitti. Sonra sıra devasa projelere geldi. Türkiye de hiçbir zaman, hatta dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerel yönetimin yapamadığı Erciyes Kayak Merkezi gibi Kayak Merkezleri yaptık. Raylı sistemler, stadyumlar, yamula barajları, serbest bölgeler yaptık. Allah’a hamdolsun şehrin her yerinde emeğimiz, alın terimiz, gözyaşımız var. Belki bunları yaparken Haseki’nin ismi öne çıkmış olabilir. Samimi söylüyorum, sizlerin desteği olmasaydı vallahi yapamazdık. Milletvekili arkadaşlarımız, İl Teşkilatımız hep birlikte yaptık bunları. Ama hakkı teslim etmek adına söylüyorum. Bütün bu büyük projelerin arkasında imzası olan, sırtımızı yasladığımız bir tek zat var. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

’23 MİLYON METREKARENİN TAPUSUNU VERDİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde projelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Özhaseki, “Raylı sistemi yapmak için Ankara’ya gittiğimde, bana hayır yapamazsın dediler. Erciyes için gittiğimde hayır dediler. Stadyum için gittiğimde hayır dediler. Yamula Barajı için gittiğimde önüme envaı çeşit engeller çıkardılar. Erciyes’i Cumhurbaşkanımıza anlattığımda, o zaman Başbakandı sana ben Kayseri’yi, Erciyes’in tapusunu veriyorum. 23 milyon metre karenin tapusunu verdi o zaman. Şimdi bütün bu projelerin arkasında olan insan, bugün burada sizlerin huzurunda inşallah Kayseri tarihinin de en büyük yatırımlarına ve temel atmasına imza atacak. Arkadaşlar raylı sistem bizim rüyamız mıydı? Ankara’ya hızlı tren hepimizin devamlı konuştuğu, istediği en büyük işimiz miydi? Şimdi onun temel atmasına sıra geldi. Kendisi de ne zaman biteceğini, hangi süre içerisinde buradan binip Ankara da ineceğimizi zaten söyleyecek” şeklinde konuştu.