Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’de toplu açılış töreni gerçekleştirdi

Kayseri’de Glass fiber, cam elyaf fabrikasının açılış merasiminde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de birçok sektörün buradaki ürünleri kullanmasıyla, ülkeye ekonomik katkı oluşacağını dile getirdi. Varank,” Kayseri incesu Osb beşler firmasının cam elyafı tesisinden arz ediyoruz. Burada, Türkiye’de 100 bin ton kullanılan, aynı zamanda stratejik bir ürün olan cam elyafı üretilecek. Firmamız 60 bin ton kapasitesini tamamlamış olacak. Türkiye’de ki birçok sektör buradaki ürünleri kullanacak ve bu ülkemizin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunacak. Böyle stratejik bir tesisi ülkemize kazandırmaktan firmamız çok mutlu” dedi.

Ankara- Kayseri hızlı tren hattı temel atma töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı. Ankara- Kayseri hızlı tren hattı temel atma töreni için hazır olduklarını belirten Karaismailoğlu, “Ankara’yı Kayseri’ye hızlı, güvenli, konforlu şekilde bağlayacak olan hızlı tren hattımız tamamlandığında, Ankara-Kayseri arası 2 saat bile tutmayacak. İnşallah Kayseri’nin hakkettiği kaliteli, güvenli projemizi en kısa sürede bitirmek için canla başla çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanım Ankara- Kayseri hızlı tren hattı temel atma töreni için hazırız, talimatlarınızı bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

KumsMall Kayseri uluslararası mobilyacılar alışveriş merkezinin açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş yer aldı. Açılış için konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezinin açılış törenine bütün dostlar hoş geldiler. Ve böyle büyük bir mobilya birimini açmış olacağız. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun” dedi.

Ayrıca açılışlarda kullanılan makasların anı olarak kurdele kesen kişilerde kalmasını isteyen Erdoğan, “Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak ve kurdeleyi o şekilde keseceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.