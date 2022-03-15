Mehmet Akif'in torunu Selma Argon yeniden Kayseri'de

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü münasebetiyle Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' adlı program düzenlendi. Programda İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, yapılan etkinliklerle anıldı. Etkinliklere Kayseri'ye gelen Ersoy'un torunu Selma Argon da katılarak, gençlerle bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 15.03.2022 17:41
  • Güncelleme: 16.03.2022 13:44
Mehmet Akif'in torunu Selma Argon yeniden Kayseri'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile Celal Bayar Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri katıldı. Programa katılan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, gençlerle söyleşi yaparak dedesinin hayat hikayesini anlattı.

Açılış konuşmasını yapan Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin, "Benim boynumun borcu Selma Anne'yle sizleri karşılaştırmaktı. Belki bir daha görme şansınız olmayabilir" diye konuştu. Metin, "İstiklal Marşı'nı kabul eden Birinci Meclis üyelerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

"HERKESİN DEDEMİ ANLAYARAK ANMASINI İSTİYORUM"

Kayseri'ye gelerek dedesinin anma programına katılım gösteren Mehmet Akif'in torunu Selma Argon, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Bu aslında Kayseri'ye dördüncü gelişim oldu. 2011'den beri bütün yurdu dolaşıyorum. Herkesin dedemi anlayarak anmasını, geçmişimizi iyi öğrenmelerini diliyorum. Dedemin eseri olan Safahat iyice anlaşılarak okunmalı. Gitmediğim çok az yer kaldı. Mutluyum. Vatanımı çok seviyorum. Dedemin ayak izlerini takip ediyorum."

Argon, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin üzerinden bir asır geçtiğine vurgu yaparak, "Ne mutlu sene ki bir yüzyıl geçti, nice yüzyıllar geçsin. Tek kelimeyle 'Âsım' diyorum. Âsım, Mehmet Akif'in gençlik sembolüdür. Dedemiz örnek alınası bir insandır. Gençler kendilerine onu örnek alarak yetişsinler isterim" dedi.

Çorum'dan Kayseri'ye gelen Selma Argon, buradan Batman'a geçerek oradaki gençlerle buluşacağını belirtti.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı

Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir'den ihale

İlk oruç ne zaman tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlerde?

İlk oruç ne zaman tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlerde?

Başkan Gülsoy: 'Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir '

Başkan Gülsoy: 'Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir '

Mahmut Şahin: 'Vatandaşların haklarını öğrenmeleri gerekiyor'

Mahmut Şahin: “Vatandaşların haklarını öğrenmeleri gerekiyor”

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

6
Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar

Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar

Kayserili sporcular altın madalyaya koştu

Kayserili sporcular altın madalyaya koştu

Kayserispor'a saha olayları nedeniyle ceza geldi

Kayserispor’a saha olayları nedeniyle ceza geldi

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in 'Çanakkale' ruhunu yaşattığı programa katıldı

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in 'Çanakkale' ruhunu yaşattığı programa katıldı

Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde