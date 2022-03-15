Başkan İlmek'ten mahallelere inceleme

Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire müdürleri ile birlikte ilçeye bağlı Yarım ve Karakoyunlu Mahallelerinde incelemelerde bulundu. 

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  • 15.03.2022 17:38
  • Güncelleme: 15.03.2022 17:38
Başkan İlmek'ten mahallelere inceleme

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Zabıta Müdürleri ile ilçe merkezinde bulunan Yarım ve Karakoyunlu mahallelerinde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarları Kemal Kar ve Emin Köseoğlu’nun hazır bulunduğu incelemelerde Başkan İlmek, muhtarların ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Her hafta bir mahallede tüm daire müdürlerinin katılımları ile saha çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Mustafa İlmek “İncesu Belediyesinin tüm birim müdürleri ile dün olduğu gibi bugünde sahadayız. Tarihi Yarım ve Karakoyunlu mahallelerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışma gerçekleştiriyoruz.  Problemleri yerinde görmek ve mümkün olduğu en kısa sürede çözmek bizlerin en temel görevidir. Bu bağlamda hazırlanan program dâhilinde soğuk, yağmur, kar dinlemeden İncesu’nun her mahallesinde, her sokağında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

1ha

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