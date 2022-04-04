'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

 Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği, 'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu. 

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  • 04.04.2022 16:33
  • Güncelleme: 04.04.2022 16:33
'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kayseri’de doğup büyüyen ünlü mimar Mimar Sinan anısına “Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” konulu kompozisyon yarışması düzenledi. Ödüllü kompozisyon yarışmasına ikamet adresi Kayseri olan veya kentte eğitim öğretim gören 26 yaşından küçük lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Kayseri’nin bir değeri ve medeniyetin dehası olan Mimar Sinan’ın eserleri, düşünce dünyası, insanlığa ve medeniyete bıraktığı maddi ve manevi miras gibi konularda yazılmış olan kompozisyonlar lise ve üniversite olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirildi.

Yarışma jürisi, 218 katılımcının kompozisyonunu değerlendirdi. Lise kategorisinde birincilik Abdulkadir Arslan’ın olurken, ikinci Reyyan Ünsal, üçüncü ise Fuat Ağca oldu. Üniversite kategorisinde de, Oruç İsmet Mızrak birinci, İmran Kösek ikinci ve Selvi Demirkesen üçüncü oldu. Her iki kategoride de birincilere 10 inc tablet, ikincilere 7 inc tablet, üçüncülere ise akıllı saat hediye edilecek. 

Ödül töreninin, daha sonra www.kayseri.bel.tr, www.kaymek.com.tr, www.kaymekyarisma.com internet adreslerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KAYMEK A.Ş.’nin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklandı.

1ha

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