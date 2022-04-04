Sarraf Gülderdi: “Ramazan ayında altın satışları düştü”

11 ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte altın almak için kuyumculara uğrayan müşteri sayısı azaldı. Sarraf İhsan Gülderdi, her Ramazan’ın ilk 15 günü satışların yavaşladığını belirtti. Güncel piyasalar hakkında bilgi veren Gülderdi, “Şu anda Kapalı Çarşıda çeyrek altın bin 500 lira, yarım altın 3 bin lira, cumhuriyet altını 6 bin lira, 22 ayar altının fiyatı 880 lira ve has altının fiyatı ise 913 lira olarak satılıyor. Ons altının fiyatı şuanda 1930 liradan işlem görüyor. Dövizde ise 14 lira 701 kuruş seviyesinden dolar ve 16 lira 25 kuruş seviyesinden de Euro alıcısını buluyor. Özellikle Ramazanın ilk günüyle birlikte Kapalı Çarşıda bir sakinlik söz konusu olmaya başladı. İşi olmayan oruçlu çarşıya gelip alışveriş yapmıyor. Bizim sektörde Ramazanın son günlerinde hareket söz konusu olmaya başlar. İlk 15 gün fazla hareket olmaz” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYON RAKAMLARI DÜŞECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR”

TÜİK'e göre, martta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14'e yükselerek son 20 yılın rekorunu tazeledi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 142,63 olarak açıkladı. Enflasyon rakamları hakkında da konuşan Gülderdi, enflasyonun açıklanandan daha fazla hissedildiğini söyledi. Gülderdi, “Ben enflasyonun yüzde 61’in üzerinde olduğuna inananlardanım. Çünkü Türkiye’de 2 katına çıkmayan hiçbir şey yok. Geçen seneye 10 liraya aldığımız ürünleri bu sene 2-3 katına alıyoruz. Bundan sonra da enflasyon rakamları düşecek gibi gözükmüyor. Dünya üzerinde de bir enflasyon krizi söz konusu. Özellikle Amerika’nın enflasyon rakamları bildiğiniz üzere 40 yılın zirvesine çıktı. Onlarda bunun üzerine faiz artırımına gittiler. Bu da gelişmekte olan ve kırılgan ekonomide olan ülkelerin enflasyonlarını daha da yukarıya tırmandırabilir. Büyük ihtimalle Nisan ayı enflasyon rakamları da bu rakamların üstünde gelecek diye tahmin ediyorum” diye konuştu.