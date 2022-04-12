Medeniyetin Burçları Derneğinden Ramazan boyunca iftar

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2021-2022 dönemi faaliyetleri kapsamında düzenlenen programlarda, Kayseri’deki farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler iftar programlarında bir araya gelme imkanı buluyor.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri dernek binasında düzenlenen iftar programlarında bazı ülkelerin öğrencileri bir arada birlikte iftar etme imkanı buldular. Geçtiğimiz hafta dernek binasında iftar yapan ülkelerin öğrencileri ise, Mısırlı öğrenciler, Endonezyalı öğrenciler ve Afrikalı öğrenciler oldu.

Öğrenciler Ramazan ayında bu tür iftar programları ile bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Ülkelerinden uzakta böyle coşkulu bir şekilde, kendi ülkelerinin insanları ile birlikte iftar etmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan öğrenciler bu hizmetlerinden dolayı Medeniyetin Burçları Derneği yöneticilerine teşekkürlerini ifade ettiler.

Medeniyetin Burçları Dernek binasında bu hafta da diğer bazı ülkelerin öğrencileri için iftar programları düzenlenmeye devam edecek.