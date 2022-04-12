NEVÜ'lü öğrencilerden 'Yurtdışında Akademik Kariyer' Etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından öğrencilere yönelik, yurt dışında akademik kariyer konulu etkinlik düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 12.04.2022 15:06
  • Güncelleme: 12.04.2022 15:06
NEVÜ'lü öğrencilerden 'Yurtdışında Akademik Kariyer' Etkinliği düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından öğrencilere yönelik, yurt dışında akademik kariyer konulu etkinlik düzenlendi.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen lisansüstü eğitim bursu (YLSY) ile İngiltere’de yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olan NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı ve YLSY Burs Programı Koordinatörü Dr. Nilgün Türkileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzman kadrosunda göreve başlamak üzere olan Dr. Sümeyye Arslan konuşmacı olarak katıldı. Yurtdışında lisansüstü eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini paylayan Dr. Nilgün Türkileri ve Dr. Sümeyye Arslan, öğrencileri burs programının çerçevede, yurtdışında lisansüstü eğitim için gerekli beceriler, hazırlanması gereken sınavlar ve işlemler hakkında bilgilendirildi. 2022 yılında motivasyon, ilgi, merak ve ödül konularında tamamladığı doktora tezinde ortaya konan bulguların eğitim uygulamalarına dönük çalışmalara yol gösterici nitelikte olduğunu belirten Dr. Sümeyye Arslan, öğrencilerin içsel motivasyonlarını keşfetmeleri için farkındalık çalışmalarına dair projelerinden söz etti.

Öğrencilerin yurtdışında yaşam ve akademik kariyer ile ilgili sorularını da yanıtlayan Dr. Nilgün Türkileri ve Dr. Sümeyye Arslan ayrıca öğrencilerin yurtdışında lisansüstü eğitimde başarılı olmaları, öz farkındalık ve kişisel meraklarına yönelik daha fazla okuma ve araştırma yapmaları, şimdiden yabancı dillerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde de bulundular.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da şehit aileleri için iftar düzenlendi

Bünyan’da şehit aileleri için iftar düzenlendi

Kayseri'de yağışlı ve soğuk bir hafta

Kayseri'de yağışlı ve soğuk bir hafta

Nisan ayında yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü

Nisan ayında yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü

Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür plaketi

Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür plaketi

Medeniyetin Burçları Derneğinden Ramazan boyunca iftar

Medeniyetin Burçları Derneğinden Ramazan boyunca iftar

Recep Başkan'dan cumhurbaşkanına iddialı söz

Recep Başkan'dan cumhurbaşkanına iddialı söz

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de deprem

Kayseri'de deprem

Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

Kayseri Havaalanı'na mart ayında 971 uçak iniş kalkış yaptı

DAHA FAZLA
Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, 'Türkiye'de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var'

Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu, “Türkiye’de yaklaşık 130 bin Parkinson hastası var”

Sarıoğlan'da doğalgaz için temel atıldı

Sarıoğlan’da doğalgaz için temel atıldı

Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

Çevreyi kirletenlere belediye acımadı

Medeniyetin Burçları Derneği'nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Medeniyetin Burçları Derneği’nde uluslararası iftar programları düzenleniyor

Akşener'e Kayserili danışman

Akşener’e Kayserili danışman